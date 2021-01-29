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Украина в ПАСЕ рассказала миру о пытках в тюрьме в ОРДО: что там происходит

В ПАСЕ было представлено отдельное выступление по теме «Изоляция»

Время чтения: 1 Мин. , 22 Секунд

Украинская делегация в ПАСЕ впервые за почти семилетнюю войну на временно оккупированных территориях Донбасса официально открыла тему тюрьмы «Изоляция». Она работает на территории Донецка. Украина подняла тему пыток в изоляторе на обсуждении среди стран-участниц в Страсбурге. Об этом заявил бывший узник незаконных вооруженных формирований, донецкий журналист Станислав Асеев, передает УРА-Информ.

Украина смогла заявить о пытках со стороны незаконных вооруженных формирований РФ после публикации фотоснимков из тюрьмы «Изоляция». Стоит отметить, что их делает секретный блогер из ОРДО под ником «Донецкий тракторист». Также, многие граждане связывают его с самим Асеевым.

«Цивилизованный мир наконец узнал о том, что делает Россия с людьми в этом месте, и чем на самом деле является то, что она зовет „ЛДНР“», — отметил Асеев.

Известно, что в ПАСЕ было представлено отдельное выступление по теме «Изоляция». На встрече о тюрьме рассказала делегат Мария Мезенцева. Также о ней вспомнил и украинский делегат Александр Мережко.

«Конечно, это только начало. Конечно, не должно быть иллюзий, что Путин и его ближайшее окружение буквально сегодня узнают о существовании концлагеря (как говорил мне один россиянин еще в подвале „конторы“: „А ты думаешь, Владимир Владимирович лично знает, что мы здесь сидим?“). Нет, Владимир Владимирович вряд знает, что такое „Изоляция“ — с его любовью к итальянской мебели для него это даже не никто, а ничто. Так же, как ничем были для администрации мы, бывшие заключенные. Но важно то, что россиянам дали четкий сигнал на международном уровне, что проблема существует, и проблема эта — теперь их. И дальше она будет только увеличиваться», — добавил Асеев.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости «присоединить» временно оккупированные территории Донбасса к Российской Федерации.

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