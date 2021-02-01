Политика

Пушилин раскрыл тайну: он рассказал зачем «республике» еще один референдум

Главарь боевиков в очередной раз рассказал о референдуме

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Боевики в ОРДО задумали провести еще один «референдум» в «республике». Главарь «ДНР» Денис Пушилин раскрыл истинную причину проведения второго референдума в «республике».

Он заявил, что новый референдум является еще одним предложением всему мировому сообществу. По его мнению, многие страны мира «не заметили» «референдум» 2014 года, поэтому «республика» намерена сделать еще один шаг в вопросе «услышать волю народа», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Пушилин также заявил, что это будет посыл к тем людям, которые способны влиять на мировую арену и «пропустили» события 2014 года.

Главарь боевиков также добавил, что результаты «референдума» повторятся, когда бы его не проводили. Он считает, что украинцы, которые проживают в ОРДО, снова проголосуют за то, чтобы «отсоединиться от Украины».

«Мы готовы к новому референдуму, а готовы ли вы к нему? Думаете, что в 2014 году не хватало необходимых юридических составляющих? Хорошо, мы готовы к референдуму при максимальном количестве международных наблюдателей. Давайте разберемся чего хочет народ, а не власти», — заявил главарь сепаратистов.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО российскую вакцину от ковида отправят полулегально.

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