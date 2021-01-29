Вакцину «Спутник V» доставят на Донбасс: в ОРДЛО озвучили дату

Пушилин заявлял, что поступление первой партии российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа ожидается в январе 2021 года

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На временно оккупированные территории украинского Донбасса уже 30 и 31 января ожидается поступление вакцины от коронавируса нового поколения из РФ «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства здравоохранения республики», передает УРА-Информ.

«Прибытие российской вакцины от коронавируса „Спутник V“ в ДНР ожидается в эти выходные» уточнили представители «ведомтсва».

Ранее Пушилин уже делал заявление, что поступление российской вакцины на территории ОРДЛО ожидается в январе.

Как сообщалось ранее, в США, Великобритании и Европейском Союзе уже на полную идет вакцинация от коронавирусной инфекции. В тоже время в Украине вакцинация должна начаться в феврале.