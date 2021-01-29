Политика

«Крымская платформа»: Зеленский пригласил на саммит главу Еврокомиссии

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит по «Крымской платформе» в Украине состоится 23 августа 2021 года

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 января, во время разговора по телефону пригласил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на первый саммит по деоккупации Крымского полуострова, который состоится летом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает УРА-Информ.

«Владимир Зеленский также подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляйен с инициативой учреждения «Крымской платформы» и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что саммит новой украинской инициативы «Крымской платформы» начнется 23 августа 2021 года. В ходе данного мероприятия политики планируют обсудить, а также принять конкретные решения, которые необходимы для деоккупации полуострова. 

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