Непогода в Украине: обесточено более 100 населенных пунктов

Ряд населенных пунктов остались без электричества

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В Украине без электроэнергии остались 75 населенных пунктов в Одесской области, а также и 33 – в Николаевской. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

На территории страны, в результате осложнения погодных условий мокрым снегом, дождем и ветром, в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электрических передач остались обесточенными 108 населенных пунктов в двух областях. На территории Одесской области обесточено 75 населенных пунктов, а в Николаевской жители 33 сидят без электричества.

При этом, в ГСЧС сообщили, что проезд транспортных средств на дорогах государственного значения открыт, а пробок нет.

«Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения М-05 Киев–Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган в Одесской области и М-13 Кропивницкий – Платоново в Николаевской области», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине власти вновь оказались не готовы к сильным снегопадам. Из-за плохих погодных условий, а именно из-за снегопада, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка. Уже заблокированными оказались до 300 крупногабаритных транспортных средств.