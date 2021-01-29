Проблемы с закупкой вакцины: Украина готова выкупить излишки препаратов у ЕС

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Украина ведет переговоры с более есм семью производителями вакцин

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Украинское правительство готово выкупить излишки новой вакцин от коронавирусной болезни нового типа у стран Европейского Союза. Помимо этого, также власти ведут переговоры более чем с семью производителями вакцины от нового типа коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

«Мы рады, что Европейская комиссия завершает создание механизма передачи вакцины партнерам, и мы надеемся получить таким образом первые партии вакцин от государств-членов в ближайшее время. Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов », — подчеркнул Степанов.

Помимо этого, он добавил, что украинское правительство сейчас ведет переговоры о закупке с более чем семью производителями вакцины от новой болезни.

«Мы ведем переговоры с основными производителями вакцин, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. С некоторыми уже подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов. Мы на завершающей стадии подписания документов … Мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодня — это более семи производителей », — отметил Степанов.

Также министр здравоохранения пояснил, что компании-производители вакцины в данный момент не заинтересованы в выполнении небольших заказов и неохотно идут навстречу. Украина сейчас не может позволить себе закупить вакцину по предлагаемой цене и количеству. В результате этого, Степанов обратился к ЕС с просьбой добавить Украину к совместным закупок Европейского союза или помочь в переговорах с производителями.

«Основной вопрос, который сейчас стоит перед нами, — это дать нам доступ к возможности закупки вакцины и поставки ее в Украину как можно быстрее. Для нас это основным вопросом … Мы готовы рассматривать любой вариант доступа к вакцинам ли возможность квоты с каким-то из производителей, которая предусмотрена для стран ЕС, или покупка напрямую в ЕС. Нас устраивает любой вариант », — сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что согласно данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), программа иммунизации в США ускоряется. Всего было сделано более 26 миллионов инъекций. Во второй половине января — в среднем делали более миллиона прививок в день.