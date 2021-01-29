Общество

Эти симптомы могут быть признаком британского коронавируса: что нужно знать

Важные моменты британского штамма

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Пациенты, инфицированные мутацией британского коронавируса, чаще сообщают о некоторых симптомах. Меньшее количество из них, в свою очередь, имеет проблемы с потерей запаха и вкуса

Люди, инфицированные британским вариантом коронавируса, чаще сообщают о таких симптомах, как кашель, усталость, боль в горле и мышечная боль. Анализ подготовлен на основе случайной выборки в 6 тысяч человек с положительным результатом теста на коронавирус в период с ноября по январь. У 3,5 тыс. из них подтвердили заражение так называемым Британский вариант, пишет УРА-Информ со ссылкой на британское управление национальной статистики (ONS).

Вот каков процент жалоб на британский вариант коронавируса, по данным исследовательского центра:

35 процентов — кашель

32 процента усталость

25 процентов — боль в мышцах,

21,8 процента — больное горло,

16 процентов — потеря вкуса

15 процентов — потеря обоняния.

В случае «стандартного» варианта симптомы следующие:

28 процентов — кашель

29 процентов — переутомление,

21 процент — боль в мышцах,

19 процентов — больное горло,

18 процентов — потеря запаха и вкуса.

Ранее мы сообщали, что в США каждый день вакцинируют более миллиона человек от ковида.

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