Эти симптомы могут быть признаком британского коронавируса: что нужно знать

Важные моменты британского штамма
Пациенты, инфицированные мутацией британского коронавируса, чаще сообщают о некоторых симптомах. Меньшее количество из них, в свою очередь, имеет проблемы с потерей запаха и вкуса
Люди, инфицированные британским вариантом коронавируса, чаще сообщают о таких симптомах, как кашель, усталость, боль в горле и мышечная боль. Анализ подготовлен на основе случайной выборки в 6 тысяч человек с положительным результатом теста на коронавирус в период с ноября по январь. У 3,5 тыс. из них подтвердили заражение так называемым Британский вариант, пишет УРА-Информ со ссылкой на британское управление национальной статистики (ONS).
Вот каков процент жалоб на британский вариант коронавируса, по данным исследовательского центра:
35 процентов — кашель
32 процента усталость
25 процентов — боль в мышцах,
21,8 процента — больное горло,
16 процентов — потеря вкуса
15 процентов — потеря обоняния.
В случае «стандартного» варианта симптомы следующие:
28 процентов — кашель
29 процентов — переутомление,
21 процент — боль в мышцах,
19 процентов — больное горло,
18 процентов — потеря запаха и вкуса.
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