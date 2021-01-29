Технологии

Стало известно, когда Tesla Cybertruck поступит в серийное производство

Однодвигательные автомобили по-прежнему будут начинаться с 39 900 долларов

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Во время недавнего объявления о финансовых результатах Tesla Илон Маск объявил, что долгожданный электрический пикап будет запущен в серийное производство в следующем году.

Tesla Cybertruck — автомобиль, дебютировавший в своей концептуальной форме в начале 2019 года. Автомобиль удивляет своим дизайном и размерами. Хотя размеры официально нигде не озвучены, версия прототипа крупнее таких гигантов, как Hummer H1 или Ford F-150, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Огромный автомобиль (длина автомобиля — 5885 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1905 мм) может быть оснащен максимум тремя тяговыми электродвигателями, что должно обеспечить выдающиеся характеристики. Пикап должен разогнаться до 60 миль в час (96 км / ч) менее чем за 2,9 секунды и иметь запас хода более 500 миль. Заявленная максимальная скорость — 209 км / ч.

Согласно официальному сообщению, проект автомобиля сейчас полностью завершен и, вероятно, скоро мы увидим его официальную версию, подготовленную специально для продажи. Ожидается, что цены на однодвигательные автомобили по-прежнему будут начинаться с 39 900 долларов. Однако, если кто-то этого с нетерпением ждет, он может сэкономить 100 долларов и сделать предварительный заказ автомобиля.

Ранее мы сообщали, что Tesla попросили временно отозвать модели S и X из продажи.

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