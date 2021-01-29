В преддверии транша: ЕС поставил Украине новое условие

В ЕС считают, что все централизованные поставки на территорию государства должны осуществляться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины»
Одним из новых условий предоставления транша макрофинансовой помощи украинскому государству от Европейского Союза стал контроль медицинских закупок. В ЕС считают, что все централизованные поставки на территорию государства должны осуществляться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины». Об этом в Twitter написал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас, передает УРА-Информ.
В частности, посол таким образом отреагировал на статью Atlantic Council о том, что в Украине обострился вопрос вакцинации населения из-за напряжения между Минздравом и ГП «Медицинские закупки».
«Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС», — подчеркнул Маасикас.
Роль такого агентства, по информации Министерства здравоохранения Украины, выполняет ГП «Медицинские закупки Украины».
Ранее сообщалось, что уже в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсионных выплат, а также новые доплаты для отдельных категорий граждан приклонного возраста.