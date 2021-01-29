В преддверии транша: ЕС поставил Украине новое условие

В ЕС считают, что все централизованные поставки на территорию государства должны осуществляться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины»

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Одним из новых условий предоставления транша макрофинансовой помощи украинскому государству от Европейского Союза стал контроль медицинских закупок. В ЕС считают, что все централизованные поставки на территорию государства должны осуществляться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины». Об этом в Twitter написал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас, передает УРА-Информ.

В частности, посол таким образом отреагировал на статью Atlantic Council о том, что в Украине обострился вопрос вакцинации населения из-за напряжения между Минздравом и ГП «Медицинские закупки».

«Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС», — подчеркнул Маасикас.

Роль такого агентства, по информации Министерства здравоохранения Украины, выполняет ГП «Медицинские закупки Украины».

Ранее сообщалось, что уже в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсионных выплат, а также новые доплаты для отдельных категорий граждан приклонного возраста.