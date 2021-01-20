Пушилин заявил о готовности к новому референдуму на Донбассе: что ждет жителей ОРДЛО

Важно обратить внимание мировой общественности на то, что жители и «власти» Донбасса уважают нормы

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«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что на Донбассе готовы провести новый референдум. В его ходе планируют поднять вопрос о якобы «самоопределении территории». Об этом Пушилин заявил в интервью российским СМИ, передает УРА-Информ.

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году» — отмечает Пушилин.

Также «глава» республики заявил, что для него важно обратить внимание мировой общественности на то, что жители и «власти» Донбасса уважают нормы и принципы международного права.

«Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее — подтверждения воли народа Донбасса» — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ОРЛО приехала очередная проверка из Российской Федерации.