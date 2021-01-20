Общество Политика

«Обстрелов больше не будет»: смелое заявление Пушилина

Обстановка на линии соприкосновения между Украиной и «республиками» на Донбассе якобы ухудшается

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Подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР» готовы к новому витку эскалации с Украиной. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Он также добавил, что обстановка на линии соприкосновения между Украиной и «республиками» на Донбассе якобы ухудшается. Количество обстрелов на данный момент увеличивается и, на данный момент, сопоставимо с количеством нарушений до принятия мер по перемирию.

Также «глава ДНР» взял на себя смелось пообещать дончанам, что обстрелов больше не будет.

«Безнаказанных обстрелов, разрушающих нашу инфраструктуру и несущих угрозу нашим жителям, не будет. Мы прекрасно осознаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке» — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что на Донбассе готовы провести новый референдум. В его ходе планируют поднять вопрос о якобы «самоопределении территории»

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