В ОРДО вводят новые штрафы: что ждет жителей «ДНР»

В ОРДО жителей ждут серьезные штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

Время чтения: 39 Секунд

В ОРДО местные «власти» решили на некоторое время отказаться от инициативы штрафовать владельцев автомобилей за отсутствие полиса ОСАГО. Однако на это есть причины.

На данный момент так называемое «МВД ДНР» решило изменить «законодательство», чтобы полномасштабно внедрить ограничения. Об этом сообщили в «ведомстве».

Об этом пишет УРА-Информ.

«В Республике, безусловно, возникли некоторые трудности при принятии «закона об ОСАГО». Тут есть юридические, а также технические вопросы касательно применения конкретных норм этого закона. В МВД уже подготовили предложения, чтобы урегулировать вышеупомянутые вопросы», — заявил так называемый «замначальника УГАИ» Сергей Паршиков.

На данный момент также идут согласования по тем моментам, которые предложила «МВД».

«Как только изменения будут приняты, сотрудники ГАИ будут привлекать тех людей, которые нарушили стаховое законодательство к админответственности», — предупредил Паршиков.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах.