Российская вакцина от COVID-19 в Украине: подан запрос на регистрацию «Спутник-5»

Было опубликовано скан заявления с прошением зарегистрировать российский препарат

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Харьковская фармакологическая компания Биолек подтвердила слова кума главы Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука о том, что ними была подана российская вакцина Sputnik V от коронавирусной инфекции на регистрацию в Украине. Об этом пишет УРА-Информ.

На главной странице ведомства было опубликовано сообщение о том, что «в связи с многочисленными запросами» администрация компании еще 31 декабря направила в Министерство здравоохранения Украины заявление о государственной регистрации вакцины о коронавирусной болезни нового поколения, которая была разработана в России.

Помимо этого, было опубликовано скан заявления с прошением зарегистрировать российский препарат, который был создан при участии военного ведомства РФ, которая ведет против украинского государства гибридную войну.

Ранее сообщалось, что на данный момент пока неизвестно, когда в Украине начнется вакцинация населения от коронавирусной инфекции, но уже сейчас обсуждается вопрос реестра вакцинированных против коронавируса.