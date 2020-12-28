Жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах: это издевательство (ФОТО)

Цена изменилась после скидки «аж» на 30 копеек

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Жители ОРДО поделились своим возмущением праздничными скидками в местных супермаркетах и магазинах. В социальных сетях местные жители пожаловались на один из местных магазинов.

Они отмечают, что в сети супермаркетов «MOLOKO» «порадовали» жителей ОРДО очередной «суперскидкой» на товар. Пользователи опубликовали фото на сыр «Беловежские сыры», стоимость которого до «скидки» была 47 рублей 80 копеек за 100 грамм, а после «скидки» цена составляет «уже» 47 рублей 50 копеек. Местные жители были явно недовольны такой ситуацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Скидки в ОРДО, как отдельный вид издевательства и насмешки над народом», — пишет местный житель

«Издевательство не только в молоке… Оно с 14 года везде», — добавляет участник дискуссии.

Некоторые иронично даже шутят, что нужно скорее бежать в магазин, ведь могут все быстро раскупить

«Такой ценник стыдно вывешивать!!!» – отмечает еще один участник.

Местные жители иронично отмечают, что если купить сыр в тонах, то небольшая выгода все-таки будет.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО будут проверять местных жителей с украинскими паспортами.