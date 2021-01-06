Официальная победа Байдена: неизвестные пообещали направить самолет в здание Конгресса

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали страшное предупреждение

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Сегодня, шестого января неизвестные граждане вмешались в работу нью-йоркских авиадиспетчеров. Они заявили, что намерены направить авиасудно в здание Конгресса. Сегодня там должны официально утвердить победу Джо Байдена в президентской гонке США, которая прошла в 2020 году. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, передает УРА-Информ.

«Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали страшное предупреждение: «В среду мы разобьем самолет о Капитолий (здание, где заседают обе палаты Конгресса). Сулеймани (начальник иранских сил «Кудс» Кассем Сулеймани, которого недавно ликвидировали по приказу Трампа) будет отплачен» — отметили в издании.

Также отмечается, что Пентагон и другие государственные структуры уже предупреждены об опасности со стороны неизвестных террористов.

Известно, что уже сегодня в 20:00 по киевскому времени Конгресс США планирует официально утвердить победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США.

При этом, ранее Дональд Трамп сообщил, что на шестое января запланирован митинг его сторонников.

Ранее сообщалось, что сторонники Трампа не верят, что он мог проиграть президентские выборы.