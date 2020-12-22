Новая стоимость газа: в Украине утвердили новые тарифы на распределение

Новые тарифы уже были официально утверждены для 19 газотранспортных компаний украинского государства

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Уже с первого января грядущего года на территории Украины подорожает доставка газа.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УРА-Информ.

Новые тарифы уже были официально утверждены для 19 газотранспортных компаний украинского государства.

Стало известно, что тарифы на транспортировку газа для 17 компаний тарифы увеличатся от 6 до 110%. В свою очередь, для двух облагазов тарифы были снижены. Самую большую стоимость будут платить потребители АО Лубнигаз — 2,94 грн за кубометр в месяц. А самая маленькая стоимость будет всего -0,47 коп. за кубометр в месяц. Такую цену будут платить потребители ЗАО Кременчукгаз.

Также в ведомстве отметили, что национальный регулятор установил тарифы на 7-11% ниже, чем планировалось после общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что уже в январе украинцев ждет очередные повышения оплат за коммунальные услуги.