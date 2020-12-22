Общество Политика

Генерал ФСБ РФ заявил о готовности помогать Донбассу в подготовке военных

Наталия

В РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов»

Время чтения: 1 Мин. , 15 Секунд

Временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей необходима помощь по военной линии. В особенности — с подготовкой кадров. Об этом заявил российским СМИ генерал ФСБ Александр Михайлов, передает УРА-Информ.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН Владислав Волошин в свою очередь, заметил, что в РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов». Также он отметил, что готовят их не только для территорий ОРДЛО и Крыма, но и по территории всей Украины.

«Михайлов открыто заявил, что „Донбасс нуждается в помощи по военной линии“ — в частности, с подготовкой кадров. Он высказал, а росСМИ транслировали то, что Россия упорно пытается скрыть», — сообщил Волошин.

Также Волошин считает, что в РФ уже давно во всю на территориях ОРДО занимаются военной подготовкой учеников в школах.

«Идет подготовка самых разных специалистов: начиная с военных командиров и заканчивая специфическими. Там и таможенная служба, и ФСБ, и их же пограничная служба. Из детей Донбасса и Крыма в России уже готовят диверсантов, шпионов. Разведфакультеты рады заполучить их к себе — для этого есть много причин», — считает военный эксперт.

Такая ситуация, по мнению эксперта несет в себе колоссальные риски для украинских территорий.

«Семь лет оккупации тем детям внушают, что и как „правильно“, что Украина — враг. И на Донбассе, и в Крыму Россия уделяет много внимания „военно-патриотическому воспитанию“. К сожалению, сейчас оно уже приносит свои плоды», — отметил Волошин.

Ранее сообщалось, что в ОРДО планируют с 31 декабря по десятое января отменить действие так называемого «комендантского часа». В тоже время местным жителям все равно придется иметь при себе паспорт, ведь паспортный режим никто не отменяет.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Протесты за отставку Пашиняна: люди окружили здание правительства

К этому призвал представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян

Наталия

«Увольняются десятки человек»: ОРЛО теряет кадры на шахтах и заводах

В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам.

Наталия

Нехватка воды в Крыму: Украине направит гумпомощь в одном случае

На оккупированном полуострове уже давно наблюдаются проблемы с водой

Виктор

Будет как в Мавзолее: стало известно, как в Харькове будут прощаться с Кернесом

Прощание с Кернесом состоится в театре 23 декабря.

Наталия

Совет по содействию малому предпринимательству: Зеленский подписал указ

Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе

Виктор

Итальянский врач о новом типе коронавируса — это какофония

Маттео Бассетти считает, что вокруг нового типа вируса слишком много суеты

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap