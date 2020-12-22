Генерал ФСБ РФ заявил о готовности помогать Донбассу в подготовке военных

В РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов»

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Временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей необходима помощь по военной линии. В особенности — с подготовкой кадров. Об этом заявил российским СМИ генерал ФСБ Александр Михайлов, передает УРА-Информ.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН Владислав Волошин в свою очередь, заметил, что в РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов». Также он отметил, что готовят их не только для территорий ОРДЛО и Крыма, но и по территории всей Украины.

«Михайлов открыто заявил, что „Донбасс нуждается в помощи по военной линии“ — в частности, с подготовкой кадров. Он высказал, а росСМИ транслировали то, что Россия упорно пытается скрыть», — сообщил Волошин.

Также Волошин считает, что в РФ уже давно во всю на территориях ОРДО занимаются военной подготовкой учеников в школах.

«Идет подготовка самых разных специалистов: начиная с военных командиров и заканчивая специфическими. Там и таможенная служба, и ФСБ, и их же пограничная служба. Из детей Донбасса и Крыма в России уже готовят диверсантов, шпионов. Разведфакультеты рады заполучить их к себе — для этого есть много причин», — считает военный эксперт.

Такая ситуация, по мнению эксперта несет в себе колоссальные риски для украинских территорий.

«Семь лет оккупации тем детям внушают, что и как „правильно“, что Украина — враг. И на Донбассе, и в Крыму Россия уделяет много внимания „военно-патриотическому воспитанию“. К сожалению, сейчас оно уже приносит свои плоды», — отметил Волошин.

Ранее сообщалось, что в ОРДО планируют с 31 декабря по десятое января отменить действие так называемого «комендантского часа». В тоже время местным жителям все равно придется иметь при себе паспорт, ведь паспортный режим никто не отменяет.