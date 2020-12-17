Не удалось дотянуться до поставленного плана: в «ДНР» сообщили, что не сумели выполнить важное задание

В ОРДО местные «власти» сообщили, что не сумели выполнить важную задачу. Речь о том, что не удалось выполнить план по паспортизации жителей временно оккупированной территории Донецкой области. В так называемой «миграционной службе» «ДНР» сообщили, что до конца года владельцами паспортов «республики» должны стать 250 тысяч жителей региона. В свою очередь та называемый «начальник» «миграционной службы» […]

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В ОРДО местные «власти» сообщили, что не сумели выполнить важную задачу. Речь о том, что не удалось выполнить план по паспортизации жителей временно оккупированной территории Донецкой области.

В так называемой «миграционной службе» «ДНР» сообщили, что до конца года владельцами паспортов «республики» должны стать 250 тысяч жителей региона. В свою очередь та называемый «начальник» «миграционной службы» «ДНР» Руслан Ополоник заявил, что перед «службой» стояла задача выдать в этом году 300 тысяч паспортов «республики». То есть «служба» не выполнила свою задачу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«По объективным причинам нам не удалось дотянуться до этой цифры», — сказал представителей оккупационной «власти».

Отметим, что ранее в социальных сетях местные жители не раз жаловались, что получить паспорта «ДНР» очень трудно, нужно отстояться длинные очереди, чтобы подать документы, а потом ждать несколько месяцев, чтобы получить паспорт. При этом, некоторые подали документы еще летом, но паспорт так и не получили.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО в социальных сетях прокомментировали выступление «главаря ДНР» Дениса Пушилина в рамках «прямой линии».