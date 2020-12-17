Политика

Глава Кремля точно доигрался: Гудков рассказал о главной ошибке Путина за последнее время

Виктор

После итогов расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального стало понятно, что в деле могут быть замешаны российские спецслужбы. Этот факт в очередной раз не сыграет на руку президента РФ Владимира Путина. Оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков поделился своим мнением о сложившейся ситуации. Он отметил, что в ФСБ есть большое подразделение, которое специализируется на […]

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После итогов расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального стало понятно, что в деле могут быть замешаны российские спецслужбы. Этот факт в очередной раз не сыграет на руку президента РФ Владимира Путина.

Оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков поделился своим мнением о сложившейся ситуации. Он отметил, что в ФСБ есть большое подразделение, которое специализируется на оппозиции. Теперь же, по его словам, выяснилось, что оно занимается и их убийством. Гудков отметил, что такое подразделение насчитывает более 200 человек только в Москве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Также политик добавил, что Владимир Путин был вынужден выдать Германии находящегося в коме Навального, так как была «безвыходная ситуация» из-за того, что мог бы стать прямым соучастником расследования. Он мог получить информацию, что следов яда не найдут.

«Я думаю, что он (Путин — ред.) доигрался! Кто еще может сомневаться в его личной роли в организации актов государственного терроризма?» — констатировал оппозиционер РФ.

Ранее сам Навальный осудил президента США Дональда Трамп за бездействие в деле об отравлении.

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Виктор

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