Общество

Стало известно происхождение загадочного монолита в США: не все так просто

Наталия
Время чтения:43 Секунд

В конце ноября в пустыне в США совершенно случайным образом был обнаружен загадочный монолит. Его происхождение было неопределенным. Однако теперь свои права на него заявила группа американских художников. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на инстаграм-страницу themostfamousartist.

Художники отмечают, что установили объект в пустыне, чтобы «пошутить с человечеством в конце трудного 2020 года».

Сейчас загадочный монолит неизвестного до конца происхождения выставили на продажу. Его стоимость составляет 45 тысяч долларов. Но не стоит исключать, что приобрести это чудо предлагают жулики, которые могут выдавать копию за оригинальный монолит.

Несмотря на заявление художников, все же до сих пор остаются сомнения, касательно происхождения объекта. Так как пользователи Сети, а в частности платформы Reddit, вычислили координаты обелиска. Они отмечают, что объект находился там еще с 2016 года.

Ранее стало известно, что загадочный объект был обнаружен в необитаемой части американского штата Юта. Трехметровый металлический монолит заметил пилот вертолета.

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Наталия

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