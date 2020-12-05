Политика

Трамп не умеет признавать поражение: президент вновь подал иск в суд

Наталия
Время чтения:35 Секунд

Штаб действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты выборов президента Америки в штате Джорджия. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на команду Трампа в Twitter.

«Штаб Трампа подает иск о выборах в Джорджии. Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает существующие результаты недействительными» — написано в заявлении.

Стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп согласился все же согласился покинуть Белый дом, однако лишь в том случае, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократической стороны на выборах Джо Байдена.

Ранее стало известно, что президентские выборы были фальсификацией, повторил в воскресенье президент США Дональд Трамп. Из-за этого он обвинил ФБР (Федеральное бюро расследований) и Министерство юстиции.

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Наталия

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