Общество

Впереди планеты всей: в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Наталия
Время чтения:1 Минут, 4 Секунд

Уже сегодня, пятого декабря в Москве состоится первая в мире массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Вечерняя Москва».

Первыми вакцинацию пройдут граждане из основной группы риска. К ним относятся медработники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.

На вакцинацию в первую очередь смогут попасть сотрудники медицинских учреждений, а также учителя.

Отмечается, что вакцинацию в Российской Федерации можно будет пройти в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. В Москве таких пунктов открыто 70.

Кабинеты, в которых будет производится вакцинация граждан РФ будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. Власти Москвы добавили, что для получения дозы вакцины гражданам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает занятость лица в соответствующей области.

По мере поступления вакцины перечень категорий для записи на прививку будет увеличиваться. До конца текущего года планируют открыть 170 пунктов вакцинации, чтоб вакцина была доступна всем жителям российской столицы.

Для хранения вакцины была построена специальная морозильная камера, которая позволяет хранить около миллиона доз вакцины.

Ранее стало известно, что Великобритания стала первой страной в мире, разрешившей использование вакцины против коронавируса. Она была разработанна компаниями Pfizer и BioNTech. По словам министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, вакцинация может начаться на следующей неделе.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Стало известно происхождение загадочного монолита в США: не все так просто

В конце ноября в пустыне в США совершенно случайным образом был обнаружен загадочный монолит. Его происхождение было неопределенным. Однако теперь свои права на него заявила...
Наталия

Россияне познали ценность жизни, — Путин

Президент Россияской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане страны начали гораздо сильнее ценить жизнь и простые радости. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС. «За этот год...
Наталия

«Относится к первой категории яда»: эпидемиолог раскритиковал рециркулятор от COVID-19

Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор никоим образом не сможет помочь в борьбе с COVID-19. Наоборот, он даже...
Наталия

Назначен новый Генсек ОБСЕ: впервые в истории им стала женщина

Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории стала женщина. На данную должность была назначена немецкий дипломат Хельга Шмид. Об...
Наталия

Большое переселение: РФ массово заселяет Крым россиянами

Нардеп от "Европейской Солидарности", а также национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев сообщил, что РФ с 2014 года завезла около одного миллиона граждан России. Также...
Виктор

Настоящий скандал: в Украине ветеранов Второй мировой войны наградили медалями от Путина

Крайне неприятная ситуация произошла в населенном пункте Новомосковское, Днепропетровской области. Там участникам Второй мировой войны подарили медали "К 75-летию победы в Великой отечественной войне". Вроде...
Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap