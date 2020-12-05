Впереди планеты всей: в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса

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Уже сегодня, пятого декабря в Москве состоится первая в мире массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Вечерняя Москва».

Первыми вакцинацию пройдут граждане из основной группы риска. К ним относятся медработники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.

На вакцинацию в первую очередь смогут попасть сотрудники медицинских учреждений, а также учителя.

Отмечается, что вакцинацию в Российской Федерации можно будет пройти в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. В Москве таких пунктов открыто 70.

Кабинеты, в которых будет производится вакцинация граждан РФ будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. Власти Москвы добавили, что для получения дозы вакцины гражданам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает занятость лица в соответствующей области.

По мере поступления вакцины перечень категорий для записи на прививку будет увеличиваться. До конца текущего года планируют открыть 170 пунктов вакцинации, чтоб вакцина была доступна всем жителям российской столицы.

Для хранения вакцины была построена специальная морозильная камера, которая позволяет хранить около миллиона доз вакцины.

Ранее стало известно, что Великобритания стала первой страной в мире, разрешившей использование вакцины против коронавируса. Она была разработанна компаниями Pfizer и BioNTech. По словам министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, вакцинация может начаться на следующей неделе.