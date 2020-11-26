В Кремле приняли окончательное решение по «руководству» ЛНР: будут ли перестановки

Read Time: 46 Second

В Кремле приняли окончательное решение по поводу изменений в «руководстве» так называемой Луганской народной республики». Ранее в РФ рассматривали вариант со сменой «руководства республики» и высокопоставленных «чиновников».

Москва приняла решение на данный момент не проводить серьезные кадровые изменения в «ЛНР». По мнению Кремля, сейчас нет никакого смысла заводить новых людей на важные должности. В тоже время отмечалось, что в Ростове-на-Дону должно было состояться совещание по важным по вопросам судьбы Донбасса, но в итоге оно не состоится.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала «Тайны Луганской Республики».

«Подобьют результаты учений силовиков и на этом все. Возможно, что после проверок кого-то из чиновников назначат «ответственным» за безответственность, и даже кого-то снимут, но никакой существенной роли это играть не будет», — отмечает источник.

На данный момент не рассматривает вопрос о снятии с должности кого-то из важных «чиновник» «республики».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО будут служить в армии РФ.

About Post Author Виктор vikchiua@gmail.com