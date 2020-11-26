Здоровье Общество

Комаровский рассказал, как легко перенести коронавирус: это должен знать каждый

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Коронавирусом болеет в последнее время все больше и больше людей. Избежать заражения очень тяжело, даже придерживаясь всех карантинных правил. Однако можно сделать так, чтобы болезнь протекала в легкой форме.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о в двух важных факторах, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Он отметил, что если придерживаться этих правил, то можно в очень простой форме перенести инфекцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Он отметил, что сейчас врачи не боятся количества пациентов, а того как будут показывать себя болезнь и будет ли протекать в тяжелой форме.

Комаровский отметил, что важными фактором того, как будет себя проявлять болезнь — дефицит цинка и витаминов С и D. Всем, кто беспокоится за свое здоровье врач порекомендовал пропить курс витаминов. При этом Комаровский добавил, что если у человека все хорошо с количеством витаминов, то без этого можно обойтись.

«Это нужно пить не для того, чтобы не заболеть. Это нужно делать для того, чтобы эта болезнь легко протекала!» — отметил Комаровский.

Ранее мы сообщали, что в Украине впервые зафиксировано более 15 000 случаев ковид за сутки.

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