Обмена пленными до конца года не будет: Украина ждет поддержки от Байдена

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Обмена пленными между Украиной и Россией в ближайшее время не стоит ожидать. Скорее всего, он в 2020 году не состоится и стоит надеяться уже на следующий 2021 год.

Источники сообщают, что дело с мертвой точки могут сдвинуть только президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин. Однако на данный момент ничего не известно о возможном их телефонном разговоре.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Обмена пленными не будет в этом году источник снова подтвердил данную информацию. Наши источники сразу инсайдили, что этот кейс с мертвой точки может сдвинуть только общение двух Президентов. Раскладка от 3 ноября полностью сейчас подтверждается и никакого «движения» по мирному кейсу нет, всё зашло в глубокий тупик», — отмечает источник.

Также он добавляет, что украинская сторона ждет официального назначения Джо Байдена президентом США. Он, якобы, обещал включится в Минский формат и надавить со своей стороны Россию по донбасскому кейсу. В свою очередь Кремль также меняет формат работы с Украиной по этому вопросу, ведь предыдущий потерпел крах.

Ранее мы сообщали, что РФ раскритиковала мирный план Украины по Донбассу.

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