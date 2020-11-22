Общество

В США зарегистрировали новый препарат для лечения Covid-19

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В субботу, 21 ноября, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США экстренно зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Препарат называется REGN-COV2. Его производит компания Regeneron Pharmaceuticals. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт FDA.

Данный препарат состоит из двух видов моноклональных антител, которые являются копиями антител, которые вырабатывает организм человека для борьбы с инфекциями.

После проникновения препарата в организм человека он должен препятствовать попаданию коронавирусной инфекции в клетки.

Американским врачам официально разрешили назначать это лекарство пациентам старше 12 лет. Данный препарат рекомендован к использованию пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими болезнями.

Однако, данным препаратом нельзя лечить людей, что находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.

Ранее стало известно, что вирусную пневмонию нового типа сложно вылечить антибиотиками. Также они лишь увеличивают риск осложнений от болезни.

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Наталия

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