Спорт

Украинец побил рекорд Европы по плаванью

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Украинский пловец Михаил Романчук установил новый европейский рекорд на дистанции 800 метров в вольном стиле в рамках International Swimming League. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Sport Arena.

Стоит отметить. что спортсмен показал результат во время заплыва- 7:25,73. Он выступает за итальянскую команду Aqua Centurions. Предыдущий рекорд Европы принадлежал гражданину Франции Яннику Аньелю (7:29,17). Никто не мог побить рекорд целых восемь лет.

Также стоит уточнить, что мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту. Время его прохождения 7:23,42.

Украинец Михаил Романчук – двукратный чемпион Европы в Глазго.

Ранее сообщалось, что сборная Северной Македонии в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке одержала победу над футбольной командой Грузии.

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