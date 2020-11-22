Украинец побил рекорд Европы по плаванью

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый европейский рекорд на дистанции 800 метров в вольном стиле в рамках International Swimming League. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Sport Arena.
Стоит отметить. что спортсмен показал результат во время заплыва- 7:25,73. Он выступает за итальянскую команду Aqua Centurions. Предыдущий рекорд Европы принадлежал гражданину Франции Яннику Аньелю (7:29,17). Никто не мог побить рекорд целых восемь лет.
Также стоит уточнить, что мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту. Время его прохождения 7:23,42.
Украинец Михаил Романчук – двукратный чемпион Европы в Глазго.
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