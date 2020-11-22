Путин объяснил, почему не поздравил Байдена

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Российский президент Владимир Путин заявил, что уважительно относиться к американскому президенту Дональду Трампу. При этом, с таким же уважением он готов относится к представителю демократов Джо Байдену. Факт, что РФ никому не принесла свои поздравления с победой на выборах — всего лишь формальность.

Об этом российский глава заявил в прямом эфире канала «Россия-1», передает УРА-Информ.

«Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», — объяснил Путин отсутствие поздравлений.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что российская сторона с уважением относится и к демократу Джо Байдену.

«Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие — должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет» — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент Америки Дональд Трамп пропустил конференцию о пандемии коронавирусной инфекции нового поколения в рамках саммита G20.

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