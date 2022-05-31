Политика

Порошенко просит Зеленского выпустить его из Украины: официальное обращение нардепа

Бывший лидер Украинского государства и по совместительству нынешний глава фракции ВРУ «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в очередной раз попытался покинуть территорию страны. Из-за неудачной попытки он обратился уже непосредственно к сегодняшнему лидеру нации Владимиру Зеленскому.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Обращаюсь к Вам, отправляясь из Киева на Конгресс, а также Саммит Европейской народной партии. Это самая влиятельная семья на территории Европы, членами которой являются представители структур Евросоюза и многих стран-членов», – сообщил в начале Порошенко.

Затем Порошенко сообщил, что имеет приглашение от Президента Европейской народной партии. Кроме того, бывший президент страны сказал, что у него есть соответствующая подпись и главы Рады.

«Моя поездка была незаконным образом сорвана. Я должен был отстаивать возможность предоставления Украине помощи на саммите данного Альянса. Надеюсь, выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», – заключил Порошенко.

Напомним, Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину.

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