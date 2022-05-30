Экономика

Украинским пенсионерам повысят выплаты с июня: кого коснется

Сейчас в Украине проводят автоматический перерасчет пенсий

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Пенсионный фонд Украины в ближайшее время проведет плановый перерасчет пенсионных выплат работающим украинским пенсионерам. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра социальной политики Марина Лазебная.

Пенсионеры, что работают, получат дополнительные выплаты с июня.

«Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля. С июня работающие пенсионеры получат повышение», – подчеркнула Лазебная.

Ранее сообщалось, что взятие войсками РФ Северодонецка является крайне важным, ведь играет политическую роль.

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