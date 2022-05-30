Общество

“Информация есть, но она не публична”: Минобороны прокомментировали ситуацию вокруг бойцов “Азовстали”

У Минобороны Украины есть информация об пленных украинских бойцах из «Азовстали»

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Минобороны Украины имеет всю информацию об пленных украинских бойцах, которые вышли из «Азовстали» в захваченном российскими оккупантами Мариуполе, однако, учитывая сложный переговорный процесс и безопасность наших защитников, сейчас эта информация абсолютно секретна. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УРА-Информ.

«У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно. И поэтому эта информация есть, но она не публична», – отметила Маляр.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отходят в некоторых направлениях фронта. Это является новой тактикой. 

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