Общество Экономика

Платные дороги в Украине: какие участки подпадают под строительство

Объем первоначальных инвестиций, по словам Криклия, по каждой из дорог ожидается на уровне около 200-350 млн евро

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Министерство инфраструктуры Украины планирует начать стройку платных дорог. На 2021 год запланировано проведение конкурсов по проектам для привлечения частных инвесторов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Автопортал.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, для первого этапа стройки уже выбраны шесть участков дорог в Украине общей протяженностью 1400 км.

К ним относятся:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).
Борисполь-Полтава (М-03).
Херсон-Николаев (М-14).
Киев-Житомир-Ривне (М-06).
Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).
Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Известно, что платные дороги на территории Украины будут строить на условиях концессии на 20-30 лет. При этом, обычные транспортные средства не будут за них платить. Затраты на себя возьмет государство.

Объем первоначальных инвестиций, по словам Криклия, по каждой из дорог ожидается на уровне около 200-350 млн евро.

Ранее сообщалось, что программа «Большое строительство» к текущему моменту уже имеет фундаментальное влияние на всю экономику украинского государства. С начала программы были восстановлены школы и детские садики, а также реконструированы приемные отделений опорных медицинских учреждений.

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