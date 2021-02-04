«На них нет управы»: жители «ДНР» рассказали о «развлечениях полиции

Местный патруль на дорогах, по словам дончанки, останавливает людей якобы за алкогольное опьянение

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Жители временно оккупированного украинского Донецка в социальных сетях пожаловались на «развлечения» местной «полиции». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей Сети.

Местный патруль на дорогах, по словам дончанки, останавливает людей якобы за алкогольное опьянение, затем задерживают и везут на освидетельствование.

«Признаков, естественно, нет. Взяться им вообще никак невозможно: муж не пьет. А вот по работе ему, как и тем, кого останавливают и сбивают бабло, ехать нужно, и в машине будет закрыто больное животное. Денег не дождаться, у нашей семьи нет возможности финансировать бюджет людей в погонах вот таким образом» — написала жительница ОРДО.

Известно, что местные правоохранители даже не показывают свои удостоверения.

Другие пользователи сети добавляют в комментариях к ее посту, что также сталкивались с таким поведением.

«Они не показывают удостоверение. Стесняются. В воздухе помахают, как веером и привет…», — пишут дончане.

«Паразиты в погонах наглеют с каждым днем», — отметил местный житель.

«А мне сказали: „по тебе видно, что ты пьешь, у тебя Губы потрескались“, я была после гриппа. Потеряно время и нервы» — добавил житель ДНР.

«Бесполезно жаловаться. На них нет управы. Никто им не указ. И главное — они очень обидчивые… Могут испортить жизнь любому на пол — тыка… Проверено» — пишут в Сети дончане.

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