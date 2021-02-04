Технологии

Маск уверенно идет к цели: SpaceX запустила еще 60 спутников на орбиту

Это уже 18-е вывода на орбиту группы спутников

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Ракета-носитель Falcon 9 с новой партией в которую входят 60 мини-спутников стартовала в четверг на орбиту для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на SpaceX в Twitter.

«Это уже 18-е вывода на орбиту группы спутников с мая 2019 году в рамках проекту Starlink», — сказано в компании.

Стоит отметить, что тяжелую ракету запустили на орбиту со стартового комплекса 39 космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Старт ракеты-носителя последнее время часто отменялся. В компании подчеркнули, что это происходило из-за неблагоприятных погодных условий.

Предыдущая партия спутников была запущена на орбиту 20 января.

SpaceX, как известно, планирует вывести на околоземную орбиту 12 000 подобных спутников. В будущем их количество будет увеличено до 30 000.

Ранее сообщалось, что В конце 2020 года инженер Манфред Харрер, который курирует проект Cayenne в компании Porsche, был нанят в команду Apple. 

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