ВСУ скоро могут освободить новый регион Украины: эксперты США раскрыли, о какой области идет речь

Оккупационные войска на Херсонщине намерены совершить организованный отход, дабы избежать хаотичного бегства во время контрнаступления ВСУ. Однако специалисты пришли к выводу, что такой расклад дел вряд ли поможет Кремлю, и потому уже сегодня можно говорить о скором освобождении части Юга Украины.

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Об этой информации сообщили эксперты Института изучения войны США, передает «УРА-Информ».

По имеющейся информации, в западной части Херсонской области российская армия начала «перегруппировываться», чтобы избежать поражения, подобного тому, что в начале сентября от рук наступающих на Харьковщине.

Так же известно, что в последние месяцы россияне серьезно усилили свое присутствие в западной части Херсонской области, даже за счет авиации и бронетанковых частей. В целом солдаты на данном направлении считаются более профессиональными и лучше экипированными, чем войска РФ, которых Вооруженные силы Украины вытеснили в Харьковской области.

Однако, как считают специалисты, несмотря на вышеупомянутые факторы, украинская армия продолжает продвигаться на юг, что существенно затрудняет снабжение техникой и боеприпасами путинским войскам на правом берегу Херсонщины.

По последней информации, оккупантам на территории Херсонской области не хватает еды и воды. Так же специалисты заметили, что ВС РФ снизили интенсивность обстрелов со стороны Херсонщины, что только подтверждает плачевное положение армии России на этом направлении.

«В ближайшие недели украинские силы, скорее всего, вернут себе большую часть, если не всю, западную часть Херсонской области», — считают эксперты.

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