У Зеленского предлагают рискованную стратегию войны: источник ОП сказал, в чем задумка

Инсайдер из Офиса Президента представил общественности информацию, которая может пролить свет на некоторые вопросы, связанные с войной. Выяснилось, что на Банковой рассматривают особую стратегию, которая является краеугольным камнем для всех сторон.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сказал, что Офис Президента начал выступать за рискованную стратегию по войне, которая уже приносить результаты. Однако Кремль в ответ решил наносить удары по инфраструктурным объектам. Это используется в качестве элемента предупреждения, а также торга. Однако на Банковой подготовились к подобной реакции, а потому останавливать военные действия до победного конца не будут», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что ключевая цель для ОП в данный момент является нанесение Российской Федерации максимального ущерба, при этом не считаясь с последствиями и даже вероятными потерями.

Напомним, между срочниками ОРДЛО и ВС РФ назревает конфликт: в ГУР представили важные данные.