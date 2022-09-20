Еще из одного захваченного региона Украины начали выезжать представители РФ

Российские коллаборационисты и сторонники из Белокуракинского и Троицкого районов Луганского региона начали в массовом порядке выезжать в Российскую Федерацию.

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Об этом сообщил «Донпресс», сославшийся на Генеральный штаб ВСУ, передает «УРА-Информ».

«Временно оккупированную территорию Луганской области покинули верные оккупанту соратники и жители Белокуракинского и Троицкого районов. Известно, что все они активно сотрудничали с оккупационными властями. Уехали они на территорию РФ», – сообщили представители ВСУ.

По данным Генштаба, они пытаются получить документы, подтверждающие их незаконную деятельность в составе террористической организации «ЛНР».

Что примечательно, в последнее время поступают сообщения о недействительности документов РФ, выданных в ОРДЛО. По ним иногда не пропускают людей из оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Однако на этом фоне, увы, заметных продвижений ВСУ на Донбассе нет. Воины Украины пока могут похвастаться освобождением лишь нескольких сел.

Напомним, на Донбассе катастрофа с мужским населением: разведка Украины выяснила, что происходит в Горловке.