Гиркин сказал, чью судьбу повторит Путин: названы два ключевых имени

Бывший командир боевиков из «Л/ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о том, что главу Кремля Владимира Путина ждут не самые радужные события. По его словам, лидер Российской Федерации может закончить свою жизнь неестественным образом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале видеоролика экс-сепаратист с возмущением начал говорить о провалах так называемой «спецоперации», и в целом неправильном курсе Путина. Затем он добавил, что постоянно таким образом ситуация разворачиваться не может.

«Путин может повторить судьбу Хуссейна и Каддафи, если его война с Украиной будет проиграна», – сообщил с полным энтузиазмом тот, кто поддерживает оккупантов.

Тем не менее, бывший боевик не назвал никаких конкретных дат и возможных исполнителей приговора лидера РФ. Однако он не исключил, что в случае повторения харьковского наступления на других участках фронта этот день будет приближаться.

Напомним, война в Украине может завершиться 1 декабря: ГУР получила информацию об особых слухах в рядах ВС РФ.