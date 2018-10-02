Братья Кличко попали в Книгу Гиннесса - ФОТО

Братья-чемпионы на двоих провели наибольшее количество боев. Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, который открылся в Киеве.

При этом вечный чемпион WBC Виталий Кличко отметил, что дна него эта награда является неожиданностью.

Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев-Кличко, кто болел за нас и за Украину, поскольку мы всегда отстаивали честь Украины, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко попали в рейтинг лучших супертяжеловесов в истории бокса. Соответствующий рейтинг составлен авторитетным американским журналом The Ring. Так, легендарные братья расположились на 16-й и 17-й позициях соответственно. В первой десятке рейтинга также нет таких именитых боксеров, как Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. Возглавил рейтинг прогнозируемо Мухаммед Али.