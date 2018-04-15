17:30 15.04.2018 | Спорт | Новости
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Сезон Формулы-1 в Китае удивил зрителей неожиданным победителем

Гоночный заезд в Китае на классическом чемпионате Формулы-1 забрал автомобилист Риккардо. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Сезон Формулы-1 в Китае удивил зрителей неожиданным победителем

На старте заезда Феттель уехал в отрыв, Райкконен продолжал ехать четвертым, в "спину" ему дышали колеса Мерседес Боттаса, который на втором круге обошел Феттеля. Все перевернулось в гонке на 31-круге, когда пилоты Мерседеса и Феррари пропустили несколько фаз пит-стопа, из-за чего соперники Риккардо и Ферстаппен быстро обогнали Хэмилтона и Феттеля.

Авария на трассе Гасли и Хартли отправила их на ремонт на несколько кругов. С шестого стартового места Риккардо сумел, благодаря штрафному времени соперников, пробраться на 1-ое место и забрать почетный кубок Гран-при.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на 8 марта прошли гоночные заезды.


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