Сезон Формулы-1 в Китае удивил зрителей неожиданным победителем

На старте заезда Феттель уехал в отрыв, Райкконен продолжал ехать четвертым, в "спину" ему дышали колеса Мерседес Боттаса, который на втором круге обошел Феттеля. Все перевернулось в гонке на 31-круге, когда пилоты Мерседеса и Феррари пропустили несколько фаз пит-стопа, из-за чего соперники Риккардо и Ферстаппен быстро обогнали Хэмилтона и Феттеля.

Авария на трассе Гасли и Хартли отправила их на ремонт на несколько кругов. С шестого стартового места Риккардо сумел, благодаря штрафному времени соперников, пробраться на 1-ое место и забрать почетный кубок Гран-при.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на 8 марта прошли гоночные заезды.