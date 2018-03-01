Александр Абраменко получил орден "За заслуги" III степени и сертификат на квартиру

Президент также вручил спортсмену сертификат на квартиру. Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко искренние поздравил спортсмена с заслуженной наградой, отметив, что он сделал больше, чем многие другие для популяризации государства. Президент также отметил, что в Украине очень давно не было олимпийских медалей, однако он надеется, что победа, о которой мечтали и не все верили, будет не последней.

В свою очередь Абраменко отметил, что собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде и пообещал пригласить главу государства на новоселье.

Напомним как сообщал УРА-Информ, по результатам выступления на 23 зимних Олимпийских играх-2018 в городе Пхенчхан Национальная сборная олимпийская команда Украины получила одну золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике и заняла 21 место в общекомандном зачете.