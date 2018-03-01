10:59 01.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Александр Абраменко получил орден "За заслуги" III степени и сертификат на квартиру

Президент Украины Петр Порошенко в четверг утром, 1 марта, вручил чемпиону 23-х зимних Олимпийских игр Александру Абраменко и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена "За заслуги" III степени.

Александр Абраменко получил орден

Президент также вручил спортсмену сертификат на квартиру. Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко искренние поздравил спортсмена с заслуженной наградой, отметив, что он сделал больше, чем многие другие для популяризации государства. Президент также отметил, что в Украине очень давно не было олимпийских медалей, однако он надеется, что победа, о которой мечтали и не все верили, будет не последней.

В свою очередь Абраменко отметил, что собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде и пообещал пригласить главу государства на новоселье.

Напомним как сообщал УРА-Информ, по результатам выступления на 23 зимних Олимпийских играх-2018 в городе Пхенчхан Национальная сборная олимпийская команда Украины получила одну золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике и заняла 21 место в общекомандном зачете.


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