Украинский шпажист взял первое золото в сезоне

Отмечается, что Никишин в первом этапе без проблем одолел испанца Альваро Иванеса.

Уже в следующем туре наш фехтовальщик победил россиянина Никиту Глазкова, а в 1/8 турнирной таблицы выбил из борьбы еще одного представителя Российской Федерации Георгия Бруева, выиграв у соперника с минимальным преимуществом в счете – 13:12.

После – в бою за попадание в полуфинал – Никишин оказался сильнее итальянца Габриэля Чимини со счетом 15:12. В поединке за путевку в финал добыл победу над олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в командном первенстве Янником Борелем, завершив встречу со счетом 15:11.

Кстати, Никишин впервые победил Бореля на международном турнире, который проводится под эгидой FIE.

Добавим, что для украинца это золото Кубка мира стало первым в нынешнем сезоне. До этого ему не удавалось подняться выше второго места – в Берне и Хайденхайме наш фехтовальщик взял серебро.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в олимпийском городке в Пхенчхане волонтеры поймали гражданина Латвии, который пытался похитить хоккейный инвентарь. Курьезный случай произошел во время матча женской сборной по хоккею Финляндии, на который мужчина приобрел билет.