Федерер стал самым возрастным лидером в рейтинге ATP

Отмечается, что он стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет и шести месяцев.

До этого самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, являлся американец Андре Агасси. В 2003 году он взошел на вершину в возрасте 33 лет.

Такую позицию Федерер занял благодаря успешному турниру в Роттердаме и опередил по набранным за сезон очкам испанца Рафаэля Надаля. Однако первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований.

Всего на счету швейцарца теперь 97 титулов ATP, 20 из которых были завоеваны на соревнованиях серии "Большого шлема".

Швейцарский теннисист впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели. Последний раз он побывал на вершине в 2012 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Екатерина Козлова будет сражаться за чемпионство престижного турнира WTA в Тайбэе. В финальном поединке украинка будет играть с венгерской спортсменкой Тимеа Бабош.