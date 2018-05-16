САП обвинила НАБУ в распространениии лживой информации про Онищенко

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

В САП призвали НАБУ, как орган досудебного расследования, не обманывать население посредством распространения данных, не соответствующих реальности и прекратить "играть" видеонарезками записей.

До этого некоторые СМИ, в том числе в сети Интернет, обнародовали видеозапись разговора с использованием электронных средств связи между Онищенко А.Р. и работниками НАБУ по заключению договора в уголовном производстве, и 15 мая НАБУ распространило сведения о правовом фундаменте такого общения.

В САП напоминают о норме УПК Украины, по которой признание вины может быть утверждено только по инициативе прокурора, подозреваемого или обвиняемого. От главы САП Назара Холодницкого необходимых заявлений не было.

Отмечается, что глава Главного подразделения детективов НАБУ Калужинский А.В., который, вероятно, проводил указанные переговоры, не числится детективом в указанном производстве и не был зачислен в состав группы детективов ни в одном из уголовных производств в сторону Онищенко. Данных о проведении таких вопросов в САП от НАБУ также не поступало.

Также в прокуратуре заметили, что опрос Онищенко с участием руководитель отдела САП, касался вовсе другого уголовного производства, запущенного согласно публичным заявлениям подозреваемого. То есть этот прокурор задействован в уголовном производстве по подозрению Онищенко и тогда не мог обговаривать вопрос заключения соглашения в уголовном производстве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", дело народного депутата Александра Онищенко уже закончено и в ближайшее время оно будет передано в суд.