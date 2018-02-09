В Житомире из-за гриппа продлили карантин в школах

В связи с чем местные власти приняли решение продлить карантин в учебных заведениях города еще минимум на неделю. Как сообщает в четверг вечером, 8 февраля, пресс-служба житомирского городского совета, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя городского головы Матвея Хренова, за последнюю неделю врачей посетили 2 544 ребенка, поэтому власти решили продолжить меры на всю следующую неделю.

Следующее заседание комиссии, во время которого пересмотрят статистические данные о состоянии заболеваемости и примут решение о возобновлении обучения или продлении карантина, состоится 15 февраля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ , в связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции 57 столичных школ приостановили обучение. Еще в 53 школах обучение приостановлено поклассово.

При этом наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском районе столицы.