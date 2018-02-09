В Житомире из-за гриппа продлили карантин в школах
За прошедшую неделю, с 2 по 8 февраля, число заболевших гриппом среди детей в Житомире увеличилось более чем на 30%.
В связи с чем местные власти приняли решение продлить карантин в учебных заведениях города еще минимум на неделю. Как сообщает в четверг вечером, 8 февраля, пресс-служба житомирского городского совета, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По словам заместителя городского головы Матвея Хренова, за последнюю неделю врачей посетили 2 544 ребенка, поэтому власти решили продолжить меры на всю следующую неделю.
Следующее заседание комиссии, во время которого пересмотрят статистические данные о состоянии заболеваемости и примут решение о возобновлении обучения или продлении карантина, состоится 15 февраля.