07:45 09.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире из-за гриппа продлили карантин в школах

За прошедшую неделю, с 2 по 8 февраля, число заболевших гриппом среди детей в Житомире увеличилось более чем на 30%.

В Житомире из-за гриппа продлили карантин в школах

В связи с чем местные власти приняли решение продлить карантин в учебных заведениях города еще минимум на неделю. Как сообщает в четверг вечером, 8 февраля, пресс-служба житомирского городского совета, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя городского головы Матвея Хренова, за последнюю неделю врачей посетили 2 544 ребенка, поэтому власти решили продолжить меры на всю следующую неделю.

Следующее заседание комиссии, во время которого пересмотрят статистические данные о состоянии заболеваемости и примут решение о возобновлении обучения или продлении карантина, состоится 15 февраля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции 57 столичных школ приостановили обучение. Еще в 53 школах обучение приостановлено поклассово.

При этом наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском районе столицы.

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