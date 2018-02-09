США добавили в санкционный список шесть лиц за связи с ИГИЛ

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки назвали имена людей, которых подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство". Об этом передает официальный сайт ведомства.
Сами санкции предполагают запрет на пользование системой международных переводов SWIFT, а также возможность оформлять кредиты и открывать крупные счета в банках. В список попали следующие люди:
- гражданин Филиппин Абдулпатта Абубакар, который имеет второе гражданство Саудовской Аравии;
- гражданин Германии Юнус Закария, у которого есть также гражданство Турции;
- гражданин Сомали Мохаммед Юсуф;
- компании Al-Mutafaq Commercial Company и Liibaan Trading
- Profesyoneller Elektronik, которая связанна с Юнусом Закарией - одним из главных организаторов терактов с Сирии и Ираке.
Лица, которые также будут участвовать в сотрудничестве с ними, также будут подпадать под действие санкций.
Как сообщалось в "Ура-Информ", Австрия не будет менять свое мнение касательно санкций ЕС против России.