Минобороны намерено модернизировать украинские ВМФ

По словам заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных ил Украины полковник Александра Чергинеца, большая часть суммы будет потрачена на реализацию масштабного строительства военных портов и объектов в Одесской области.

Финансовые средства на сумму в 123 млн гривен распределены следующим образом:

- строительство трех казарм;

- общежитие, столовая, медпункт, физкультурно-оздоровительный комплекс;

- реконструкция объектов инженерного обеспечения (котельная, инженерные сети тепло-, электро-, водоснабжение);

- канализационные стоки, благоустройство территории.

Остальная часть денег пойдет на модернизацию техники морских суден и ремонт разведывательных катеров, которые на данный момент используются для охраны границ.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в прошлом было потрачено более 500 млн гривен.