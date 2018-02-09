Минобороны намерено модернизировать украинские ВМФ

Министерство обороны Украины на модернизацию Военно-морских сил в 2018 году выделит не более 130 млн гривен. Об этом передает пресс-центр ведомства.
По словам заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных ил Украины полковник Александра Чергинеца, большая часть суммы будет потрачена на реализацию масштабного строительства военных портов и объектов в Одесской области.
Финансовые средства на сумму в 123 млн гривен распределены следующим образом:
- строительство трех казарм;
- общежитие, столовая, медпункт, физкультурно-оздоровительный комплекс;
- реконструкция объектов инженерного обеспечения (котельная, инженерные сети тепло-, электро-, водоснабжение);
- канализационные стоки, благоустройство территории.
Остальная часть денег пойдет на модернизацию техники морских суден и ремонт разведывательных катеров, которые на данный момент используются для охраны границ.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в прошлом было потрачено более 500 млн гривен.