21:34 09.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186165:test

Минобороны намерено модернизировать украинские ВМФ

Министерство обороны Украины на модернизацию Военно-морских сил в 2018 году выделит не более 130 млн гривен. Об этом передает пресс-центр ведомства.

Минобороны намерено модернизировать украинские ВМФ

По словам заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных ил Украины полковник Александра Чергинеца, большая часть суммы будет потрачена на реализацию масштабного строительства военных портов и объектов в Одесской области.

Финансовые средства на сумму в 123 млн гривен распределены следующим образом:

- строительство трех казарм;

- общежитие, столовая, медпункт, физкультурно-оздоровительный комплекс;

- реконструкция объектов инженерного обеспечения (котельная, инженерные сети тепло-, электро-, водоснабжение);

- канализационные стоки, благоустройство территории.

Остальная часть денег пойдет на модернизацию техники морских суден и ремонт разведывательных катеров, которые на данный момент используются для охраны границ.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в прошлом было потрачено более 500 млн гривен.

Поделиться
Читайте также:
 
ПриватБанк передадут в частные руки Мексику накрыла волна землетрясений Швейцарский сноубордист не сможет повторить рекорд Сочи - ВИДЕО Австрийские инвесторы готовы осваивать украинские рынки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив