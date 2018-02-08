18:55 08.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186072:test

Тернопольские школьники уходят на внеочередные каникулы

Школы Тернополя закрывают на карантин из-за повышенного уровня заболевания ОРВИ среди учеников.

Тернопольские школьники уходят на внеочередные каникулы

Об этом передает пресс-служба Тернопольского горсовета. В официальном уведомлении региональных властей говорится, что карантин продлится всего неделю - с 10 по 17 февраля для провдения профилактических мероприятий.

Такое решение было принято в связи превышение заболеваемост гриппом. Карантин объявлен во всех общеобразовательных школах, спортивных, художественных школах и других учреждениях внешкольного образования.

Кроме того, областная комиссия здравоохранения обязала лечащих врачей и медиков на выезде пользоваться масочными средствами, а также усилить дезинфекцию транспортных средств и помещений.

Местным жителям рекомендуется раз в три-чытере часа проводить проветривание квартиры или дома, избегать места массового скопления людей, а также при первых проявлениях симптомов заболевания обращаться в больницы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Областной детской больнице города Мукачево от кори погиб малолетний ребенок. 

Поделиться
Читайте также:
 
Австрия намерена усилить гуманитарную помощь для Украины В Донецкой области опять обнаружен тайник с боеприпасами - ВИДЕО Буффон может опять надеть вратарские перчатки Минрегион намерен объединить больничные округа
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив