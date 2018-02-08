Тернопольские школьники уходят на внеочередные каникулы

Об этом передает пресс-служба Тернопольского горсовета. В официальном уведомлении региональных властей говорится, что карантин продлится всего неделю - с 10 по 17 февраля для провдения профилактических мероприятий.

Такое решение было принято в связи превышение заболеваемост гриппом. Карантин объявлен во всех общеобразовательных школах, спортивных, художественных школах и других учреждениях внешкольного образования.

Кроме того, областная комиссия здравоохранения обязала лечащих врачей и медиков на выезде пользоваться масочными средствами, а также усилить дезинфекцию транспортных средств и помещений.

Местным жителям рекомендуется раз в три-чытере часа проводить проветривание квартиры или дома, избегать места массового скопления людей, а также при первых проявлениях симптомов заболевания обращаться в больницы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Областной детской больнице города Мукачево от кори погиб малолетний ребенок.