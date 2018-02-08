23:27 08.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд разрешил Полякову снять электронный браслет

Соломенский районный суд города Киеве в четверг, 8 февраля, принял решение о снятии электронного средство контроля с фигуранта дела о "янтарных схемах", народного депутата Украины Максима Полякова.

Суд разрешил Полякову снять электронный браслет

Решение принято в связи с тем, что досудебное расследование практически завершено. Об этом сообщил журналистам адвокат обвиняемого Петр Бойко.

По его словам, на данный момент осталось получить заключения экспертиз. Поэтому судья посчитал, что риски существенно уменьшились, - пояснил адвокат, добавив, что все остальные обязательства остаются за его подзащитным.

Напомним, в НАБУ обнародовали так называемую "янтарную схему, в которую были вовлечены двое депутатов - Борислав Розенблат от фракции Блок Петра Портшнко и Максим Поляков от фракции "Народного фронта". Оба депутата, по версии следствия, получали взятки на десятки тысяч долларов.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины во вторник, 11 июля, поддержали снятие неприкосновенности с народного депутата от фракция "Народный фронт" Максима Полякова.

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