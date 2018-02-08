14:29 08.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Греции задержала 120 украинских моряков за перевозку нелегалов

В Греции правоохранитель задержали около 120 украинцев, из-за перевозки нелегалов. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Полиция в Греции задержала 120 украинских моряков за перевозку нелегалов

По словам Климкина, украинские моряки перевозят нелегальных мигрантов и получат за это наказание в Греции. Также он добавил, что украинские дипломаты контролируют ситуацию.

На время следствия и суда каждому соотечественнику обеспечат адвокатов и переводчиков со знанием украинского или русского языка.

Глава МИД подчеркивает, что абсолютное большинство из задержанных сознательно шли на преступление и понимали, что имеют дело с международной мафией.

"Это подтверждает и то, что ни один из них не решился сообщить, где, как и кто втянул их в преступную деятельность и как функционирует сеть переправки мигрантов", - добавил Климкин.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", стражи границы Харьковского отряда задержали трех иностранцев нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.

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